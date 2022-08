Chipsy Chipsletten w nowej odsłonie

Na opakowaniu znajdują się ikony odpowiedzialności, a ulepszony skład z pewnością przypadnie do gustu tym, którzy wybierają produkty o obniżonej ilości soli, a zarazem szukają doskonałego smaku.

Południowa Papryka, Fromage ze szczypiorkiem, Thai Sweet Chilli i Zielona cebulka ze szczypiorkiem – to nawiązujące do kulinarnych podróży smaki, znane wszystkim wielbicielkom i wielbicielom Chipsletten. Produkt ten wyróżnia się na rynku, bo oprócz tuby posiada też wygodną tackę zapobiegającą łamaniu się chipsów. Dlatego Chipsletten są zawsze idealnie ułożone, nie pokruszone i łatwiej je wyjąć z opakowania nie brudząc palców.

W 2022 roku Chipsletten pojawiły się w sklepach w nowej odsłonie. Ulepszeniu uległy zarówno skład produktu, jak i jego opakowanie.

- Nasza strategia na nadchodzące lata zakłada redukcję soli. Wiemy, że ma to znaczenie dla wielu konsumentów więc staramy się sukcesywnie to realizować. Nowe Chipsletten mają o 30% soli mniej niż te produkowane przez nas do tej pory, a zarazem zachowują swój ukochany przez konsumentów wyjątkowy smak – mówi Karolina Zaborowska, Brand Manager Chipsletten.

Warto podkreślić, że do produkcji Chipsletten używany jest olej słonecznikowy. Nie zawierają one glutenu, konserwantów ani wzmacniaczy smaku. Te informacje konsumenci znajdą na przodzie opakowania. Design produktu także uległ modyfikacji – znalazły się na nim ikony odpowiedzialności oraz informacje o tym do jakiego kosza należy wyrzucić poszczególne komponenty opakowania – tuba do niebieskiego zaś tacka do żółtego.

- Choć segregacja śmieci jest obowiązkiem, jednak wielu z nas nadal zastanawia się do jakiego kosza co wyrzucić. Dlatego, aby pomóc konsumentom, umieściliśmy na opakowaniu informacje, że tubę należy wyrzucić tam, gdzie odpady papierowe, zaś tackę do kosza na plastik. Wierzymy, że to kolejna cegiełka jaką dokładamy do wspólnego dbania o środowisko – dodaje Karolina Zaborowska.