Chrupella od marki Bartnik Mazowiecki

Chrupella to pasta orzechowa, której formuła opiera się wyłącznie na wysokiej jakości składnikach. Główny trzon produktu stanowi pasta z orzechów arachidowych prażonych. Wyrazistej bazie słodyczy dodaje miód oraz kakao. Zwieńczeniem masła są chrupiące kawałki orzechów arachidowych. Pasta orzechowa jest doskonałym smarowidłem do kanapek, ale równie dobrze sprawdza się w roli dodatku do koktajli, ciast i deserów. Krem dostępny w szklanym, ekologicznym słoiczku. Nie zawiera żadnych konserwantów ani ulepszaczy smaku.

Chrupella Bartnik Mazowiecki® (300 g): 19,99 zł

Produkt w sprzedaży internetowej pod adresem: www.bartnikmazowiecki.pl