fot. łatwiejsze zakupy dla osób z autyzmem w centrach Plaza

Ciche Godziny w centarch Plaza Od 7 lipca Ruda Śląska Plaza, Sosnowiec Plaza oraz Rybnik Plaza w trosce o komfort osób ze spektrum autyzmu, jak i ich rodzin oraz opiekunów, wprowadzają tzw. „ciche godziny”. Inicjatywa została opracowana przy współpracy z Fundacją JiM, która wspiera osoby w spektrum autyzmu i ich bliskich.

W każdą środę – w Sosnowcu Plaza oraz Rudzie Śląskiej Plaza od 8:00 do 10:00, a w Rybniku Plaza od 9:00 do 11:00 – oraz w soboty od 17:00 do 19:00 w centrach jest wyciszona muzyka w systemie nagłośnienia. Dla osób ze spektrum autyzmu mogą stanowić istotne udogodnienie.