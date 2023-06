Cisowianka Perlage w aluminiowej butelce

Aluminium, dzięki swoim właściwościom i zaletom, ma szansę być istotnym formatem dla naszych opakowań. Przede wszystkim, nie traci na jakości podczas recyklingu, dzięki czemu może być poddawane obróbce wielokrotnie. Już teraz, większość dostępnych na rynku opakowań aluminiowych, pochodzi właśnie „z odzysku”. Butelki plastikowe PET są dopiero na początku tej drogi.

Nie bez znaczenia dla całego procesu produkcyjno-logistycznego jest niska waga butelki. Obniża to koszty transportu, ale także istotnie zmniejsza ślad węglowy związany z dystrybucją, a następnie przekazaniem do ponownego użycia. W wybranych lokalach gastronomicznych dostępna będzie Cisowianka Perlage w nowym opakowaniu. Następnie, do dystrybucji trafią także inne produkty: Cisowianka Niegazowana oraz Cisowianka Silnie Gazowana.