Coca-Cola wprowadza na polski rynek nową markę napojów - AHA

Polska jest pierwszym europejskim rynkiem, na którym pojawia się marka AHA, czyli woda z bąbelkami i owocowymi aromatami. AHA jest już dostępna w kolorowych, designerskich puszkach.

AHA nie zawiera kalorii, cukru, słodzików ani konserwantów. Obecnie produkt dostępny jest w trzech wariantach: brzoskwiniowo-miodowym, limonkowo-arbuzowym oraz jagody i owoców granatu.

– AHA to dość nowa kategoria napojów na polskim rynku – mówi Helina Reinfelt, Frontline Activation Senior Brand Manager dla Polski i Krajów Bałtyckich. – Do tej pory na sklepowych półkach dostępne były standardowe smaki – AHA to natomiast zupełnie inne doświadczenie. Połączyliśmy nieoczywiste naturalne aromaty, sprawiając, że AHA zaskakuje smakiem. Polska jest pierwszym europejskim rynkiem, na którym wprowadzamy tę markę i mamy nadzieję, że spotka się z uznaniem konsumentów – dodaje Reinfelt.

AHA dostępna jest w sklepach od maja br. Produkt sprzedawany jest w puszkach 330 ml.

Wprowadzeniu na rynek napojów AHA towarzyszyć będzie kampania w internecie i mediach społecznościowych. Zaplanowano również działania w punktach sprzedaży oraz sampling produktów.

Za polską adaptację kampanii odpowiada Schawk, działania w kanale digital i w mediach społecznościowych prowadzi agencja LiquidThread. Media planuje i kupuje dom mediowy MediaCom, natomiast za marketing BTL odpowiedzialna jest agencja Fortis. Wsparcie PR zapewnia agencja HOPE.