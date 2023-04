Crunchips FrytStyle – pierwsze chipsy w kształcie frytek

Crunchips to najmocniejsza marka chipsów w portfolio Lorenz. Ma ugruntowaną pozycję na rynku i coraz chętniej wybierana jest przez konsumentów - na przestrzeni ostatniego roku sprzedaż wartościowa marki wzrosła o 77%.

To również marka, która jest bardzo różnorodna zarówno, jeśli chodzi o tekstury produktów, jak i ich smaki. Jednym z rodzajów Crunchips są produkty Sticks – różniące się kształtem i teksturą od tradycyjnych chipsów. Firma stawia na rozwój tej kategorii i wprowadza wyjątkową nowość.

Chipsy w kształcie frytek

Crunchips FrytStyle to unikatowy produkt na rynku – połączenie chrupkości chipsów i kształtu frytek. Wyjątkowa jest nie tylko tekstura, ale i inspiracja, jaka przyczyniła się do powstania tego produktu. To nawiązanie do niezwykle popularnego w ostatnich latach konceptu kuchni street food, ciekawych smakowo potraw, serwowanych z food trucków, łatwych w konsumpcji. Takie właśnie są FrytStyle dostępne w trzech smakach: Ketchup-mayo, Serowy dip oraz Sos barbecue. Idealna przekąska, którą można zjeść w domu, ale także poza nim, w drodze na spotkanie z przyjaciółmi, czy podczas innych aktywności na świeżym powietrzu.

Wyróżniające się opakowanie

Produkt nawiązuje do kuchni street foodowej, nie tylko poprzez swój kształt i smaki, ale także dzięki wyjątkowemu opakowaniu. Dzięki intensywnej zieleni wyróżnia się ono na półce, a widoczne na opakowaniu drewno nawiązuje do food trucków. Umieszczona na nim torebka frytek to nawiązanie do kształtu i charakteru Crunchips FrytStyle. Produkt ten nie tylko wpisuje się w popularne trendy, ale też w długofalową strategię Lorenz, której jednym z celów jest redukcja plastiku. Opakowania FrytStyle wykonane są z cieńszej folii niż standardowe produkty Crunchips.

Wsparcie marketingowe

Debiut rynkowy Crunchips Frytstyle wsparty będzie działaniami marketingowymi. Zaplanowano kampanię telewizyjną. Ponadto prowadzone będą działania w digitalu, posty i bannery w kanałach własnych marki. Produkt będzie też wspierany w punktach sprzedaży poprzez wyjątkowe materiały POS, dedykowane ekspozycje, toppery oraz moduły w gazetkach sieci handlowych.