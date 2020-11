Czekolada do picia od DecoMorreno

fot. mat. pras.

Na półkach jest już nowy produkt autorstwa marki DecoMorreno - to czekolada do picia o intensywnym smaku. Czekolada zawiera 43% kakao.

Do produkcji czekolady do picia DecoMorreno wykorzystano proces, za sprawą którego składniki produktu łączą się w jedną mikrogranulkę. Gwarantuje to niezwykle intensywny smak czekolady oraz jej błyskawiczne rozpuszczanie się.

Kakao z którego powstała nowa czekolada od DecoMorreno posiada obniżoną zawartość tłuszczu.