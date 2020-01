Czekoladowe nowości z „Pszczółki”

Fot. materiały prasowe

Fabryka Cukierków „Pszczółka” w 2020 roku przygotowała dla swoich klientów szereg nowości. Są to zarówno wyroby z dynamicznie rozwijającego się segmentu produktów czekoladowych jak i karmelki, które lubelska firma produkuje już od blisko 70 lat.

W 2020 roku „Pszczółka” wypuści na rynek BeeJelly, czyli galaretki w cukrze, w czterech soczyście owocowych smakach: cytrynowym, pomarańczowym, jabłkowym i wiśniowym. Dodatkowo każde z nich kryje w środku malinowe nadzienie. Galaretki zawierają naturalne soki owocowe a dodatkowo wzbogacone są witaminą C. Dostępne będą też BeeJelly, jako galaretki o owocowych smakach z dodatkiem naturalnych soków ukryte pod aksamitną czekoladą. Także Sympatie, czyli czekoladowe kule o smaku śmietankowym i orzechowym z dodatkiem maleńkich chrupek będę teraz także dostępne w nowych smakach: pistacjowym i migdałowym.

Grupa karmelków drażerowanych czekoladą powiększy się wkrótce o BeeMBER, czyli cukierki w czekoladzie z nadzieniem alkoholowym o smaku: tequla, whisky, rum i wódka. Cocktail mix to z kolei cukierki czekoladowe o smaku cytrynówki wiśniówki, porzeczkówki oraz malinówki.

Nowością na rynku będą także Gumiaki, czyli karmelki o smaku owocowym z nadzieniem o konsystencji galaretki. Cukierki będą dostępne w czterech smakach - cytrynowym, pomarańczowym, jabłkowym i truskawkowym.

Bubble Bee, to kolejny nowy produkt Fabryki Cukierków „Pszczółka”, który pojawi się na półkach sklepowych. Są to karmelki nadziewane o smaku gumy balonowej skierowanie w szczególności do małych konsumentów.