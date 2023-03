Czy na pewno wiesz wszystko o kawie? Z odpowiedzią przychodzi Nespresso

Ekspresy Nespresso z kolekcji Vertuo wykorzystują zaawansowaną technologię, dzięki której przy użyciu jednego przycisku przygotujemy wysokiej jakości kawę ze świeżo zmielonych ziaren, zamkniętych w aluminiowej kapsułce – informuje firma, która jest twórcą koncepcji kawy porcjowanej.

Czy tylko duże ekspresy mogą zaparzyć dobrą kawę?

Wielkość ekspresu nie ma wpływu na jego moc. Kompaktowe urządzenia posiadają często zaawansowaną technologię, są łatwiejsze w obsłudze, mniej wymagające w kwestii czyszczenia i zajmują niewiele przestrzeni w naszej kuchni. Dowodem na to jest najnowszy ekspres od Nespresso – Vertuo POP! Przy jego pomocy przyrządzimy kawę przy użyciu jednego przycisku. Urządzenie wykorzystuje opatentowaną technologię Centrifusion™ - podaje Nespresso.

Ekspres analizuje kod kreskowy na każdej kapsułce, aby dostosować sposób parzenia do każdego rodzaju kawy, w tym liczbę obrotów, ilość wody oraz temperaturę – na przykład kawy w dużych rozmiarach, wymagają niższej temperatury wody. Podczas przygotowywania napoju, mechanizm ekspresu obraca się z prędkością 4 000 obrotów na minutę, za każdym razem wydobywając z kapsułki to, co najlepsze.

Vertuo POP to połączenie kompaktowości, mocy i minimalistycznego designu. Urządzenie pozwala na spersonalizowanie swojego kawowego kącika – z łatwością zmieści się w każdej przestrzeni, a wybór kolorystyczny rozciąga się od klasycznej czerni Liquorice Black i bieli Coconut White, po żywe i energetyczne kolory, jak Spicy Red, Mango Yellow, Aqua Mint i Pacific Blue.

Ekspres pozwala przygotować kawę w czterech rozmiarach – od Espresso (40 ml), przez Double Espresso (80 ml) i Gran Lungo (150 ml), aż po Mug (230 ml). Wystarczy, że wybierzemy naszą ulubioną kawę, spośród 30 wyjątkowych mieszanek, dotkniemy jednego przycisku i świeża kawa gotowa!

Czy w kapsułkach Nespresso znajduje się tylko kawa?

W kapsułkach Nespresso znajdziemy 100% zmielonej kawy wysokiej jakości, precyzyjnie skomponowanej pod względem ilości i rodzaju, dzięki czemu możemy delektować się jej wyjątkowym smakiem. Marka daje możliwość wyboru mieszanek ziaren z praktycznie każdego zakątka świata, o różnej intensywności i aromacie. Nie każdy wie, że kawa już po kilku minutach od otwarcia opakowania traci część aromatów (nawet do 30%!). Dlatego Nespresso wykorzystuje aluminiowe kapsułki do pakowania swojej kawy, by ochronić ją przed wilgocią, tlenem i światłem, co gwarantuje świeżość oraz pełnię smaku i aromatu.

Nespresso to nie tylko świeża kawa. Marka od ponad 30 lat inwestuje także w dedykowany system recyklingu. Dzięki temu, klienci mogą w prosty i wygodny sposób przekazać swoje zużyte kapsułki bezpośrednio w butikach Nespresso lub kurierowi, przy odbiorze swojego zamówienia. Nespresso daje drugie życie zarówno fusom z kawy, jak i aluminium.

W 2022 roku, Nespresso otrzymało certyfikat B Corp, który odzwierciedla 30-letnie zaangażowanie marki nie tylko w dbałość o środowisko naturalne i minimalizowanie wpływu marki na klimat, ale także wspieranie lokalnych społeczności poprzez liczne programy i inicjatywy.

Vertuo POP jest już dostępny w butikach Nespresso oraz online na stronie nespresso.com w regularnej cenie 599 zł.

Nestlé Nespresso

Nestlé Nespresso jest pionierem kawy porcjowanej. Firma współpracuje z ponad 140 tys. rolników w 18 krajach w ramach programu AAA Sustainable Quality™, aby wdrożyć praktyki zrównoważonego rozwoju na farmach i w otaczających je krajobrazach.

Zapoczątkowany w 2003 roku we współpracy z organizacją pozarządową Rainforest Alliance, program pomaga zwiększyć wydajność i jakość zbiorów, zapewniając zrównoważone dostawy wysokiej jakości kawy i Poprawiając źródła utrzymania rolników i ich społeczności. W 2022 roku firma Nespresso uzyskała certyfikat B Corp™ - dołączając do międzynarodowego ruchu 4 900 firm zorientowanych na cel, które spełniają wysokie standardy B Corp w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz przejrzystości. Z siedzibą w Vevey w Szwajcarii, Nespresso działa w 81 krajach i zatrudnia ponad 13 000 pracowników. W 2021 roku prowadziła globalną sieć detaliczną składającą się z 802 butików. Więcej informacji można znaleźć na stronie korporacyjnej Nespresso