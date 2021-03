Dan Cake z wielkanocną komunikacją konsumencką

Dan Cake organizuje konkurs dla konsumentów, fot. mat. pras.

„Pieczenie ciasta nie musi być mąką…” - pod takim hasłem marka Dan Cake ruszyła z wielkanocną komunikacją konsumencką. W ramach aktywacji zachęca odbiorców, aby zamiast spędzania Świąt w kuchni pozwolili sobie na odpoczynek i skorzystali z gotowych wypieków od Dan Cake.

Kampania ma na celu zwiększenie rozpoznawalności i świadomości produktów z oferty wielkanocnej oraz wsparcie systematycznie prowadzonych działań wizerunkowych.

Głównym punktem aktywacji jest konkurs, organizowany na fanpage’u marki Dan Cake. Zadaniem uczestników jest podzielenie się własnymi, zabawnymi historiami dotyczącymi problemów z wypiekaniem ciast. W ramach konkursu marka nawiązała współpracę z Magdaleną Kostyszyn, która promuje go na swoim profilu ChPD z blisko 1 mln obserwujących. Pozwoli to znacząco zwiększyć rozgłos kampanii - estymowany zasięg w social mediach przewiduje dotarcie do aż 2 240 000 użytkowników.

Za koncept i realizację aktywacji odpowiada agencja 19 Południk.