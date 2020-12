Dania gotowe To Be Foodie dostępne w sklepach Lidl

fot. mat. pras.

CPF Poland, polski oddział południowo-azjatyckiego koncernu spożywczego CPF, wprowadza nowy koncept dań gotowych pod marką To Be Foodie. Nowa linia produktów restauracyjnych dań gotowych debiutuje właśnie w sklepach sieci Lidl w Polsce.

Pierwsze produkty z serii To Be Foodie w dwóch wersjach – Panang Curry i Green Curry - są już dostępne w polskich sklepach sieci Lidl. Debiutująca w grudniu br. seria dań nawiązuje do kuchni tajskiej.

Dania gotowe pod marką To Be Foodie dostępne są w opakowaniach 330 g, wykonanych z w pełni biodegradowalnej tektury, w 100 proc. przystosowanej do recyklingu. Dodatkowo, zastosowana w nich mobilna, tekturowa przekładka daje konsumentom swobodę wyboru odnośnie formy spożycia posiłku – pozwala na oddzielenie poszczególnych składników lub wymieszanie ich ze sobą.

Koncept To Be Foodie promowany jest w kanałach digital w mediach społecznościowych, a także przy pomocy materiałów POS w punktach sprzedaży sieci Lidl. Komunikacja łączy temat kulinarnych podróży z ekologią.