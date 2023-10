Do sprzedaży trafi linia napojów OSHEE x Cyberpunk 2077

Firma OSHEE już po raz drugi łączy siły z CD PROJEKT RED, tym razem wprowadzając na rynek limitowaną serię napojów funkcjonalnych sygnowanych marką Cyberpunk 2077. Produkty są inspirowane światem gry – zarówno wizualnie, łącząc charakterystyczne kolory Cyberpunka 2077 i Widma wolności (żółty i czerwony) z główną postacią, czyli V, jak i pod kątem intensywnych, energetycznych smaków oraz nazw, które bezpośrednio korespondują z charakterem gry. Napoje powstały we ścisłej współpracy OSHEE z CD PROJEKT RED.

OSHEE i Cyberpunk

- OSHEE jest postrzegana jako marka międzynarodowa, podobnie jak Cyberpunk 2077. Po kilkunastu latach fokusowania się na rynku sportowym poczuliśmy, że musimy wyjść szerzej i zacząć eksplorować nieznane nam jeszcze obszary. Rozwój współpracy z CD PROJEKT RED jest dla nas bardzo ważny, bo pozwala nam otwierać bramy do nowych światów. Wierzymy, że skoro nasze napoje wspomagają rozwój sportowców, to mogą również efektywnie wspierać e-sportowców oraz gamerów – powiedział Tadeusz Czarniecki, CMO w OSHEE.

- Gaming jest dziś niezaprzeczalnie integralną częścią kultury masowej, co oznacza dla nas możliwości rozbudowywania naszych franczyz o zupełnie nowe kategorie. Napoje OSHEE Cyberpunk 2077, będące kolejną odsłoną naszej współpracy z OSHEE, to dla nas potwierdzenie, że kierunek, który obraliśmy, jest właściwy. Cieszy nas, że wspólnie możemy dostarczyć radości i satysfakcji wszystkim, którzy dbają o aktywny tryb życia i czerpią przyjemność z grania – mówi Jan Rosner, VP of Business Development w CD PROJEKT RED.

Najnowsze produkty firmowane grą Cyberpunk 2077 w sprzedaży pojawią się już 5 października w sklepie internetowym OSHEESHOP.EU.