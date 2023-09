DOBRY SQUAD z nowym batonem do śniadaniówki

Batony BIO od DOBRY SQUAD są w stu procentach naturalne - podaje producent. Nie zawierają w swoim składzie konserwantów oraz sztucznych zapychaczy. Są zdrowe, ponieważ dostarczają mnóstwo witamin i pyszne bo wypiekane według autorskiego, unikalnego przepisu.

Co wyróżnia batony BIO od DOBRY SQUAD?

Receptury batonów tworzone są z udziałem specjalistów i oczekują niekiedy nawet rok, by mogły zostać zrealizowane w manufakturze. Długo? Teoretycznie tak, ale wszystko po to, aby smak i skład zostały dopięte na ostatni guzik. Jak mówią sami pomysłodawcy manufaktury DOBRY SQUAD Paulina Skalbani i Maciej Bojar: „Sami tworzymy nasze receptury. Czasami pomysł na przepis czeka ponad rok na realizację, dojrzewa w naszych głowach, a my nieprzerwanie szukamy inspiracji i połączeń smakowych pośród różnych owoców i orzechów”.

I nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesady, bo o najwyższą jakość produktu warto zadbać.

Batony BIO od DOBRY SQUAD uzupełnią codzienne menu dzieci o wartościowe orzechy oraz naturalnie suszone owoce, bez dodatku konserwantów i sztucznych słodzików. Wiele produktów dostępnych w sklepach, nawet tych ze zdrową żywnością, zawiera syrop glukozowo-fruktozowy. Badania wykazały, że syrop ten hamuje wydzielanie określonych neuroprzekaźników, które są odpowiedzialne za poczucie sytości. Dlatego baton zawierający naturalne suszone owoce i orzechy zapewni poczucie sytości na dłużej.

DOBRY SQUAD - smaki batonów BIO

W ofercie DOBRY SQUAD znajdują się różne smaki batonów BIO, takie jak mango, orzechy, czy morele z kokosem. Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego, Dobry Squad wprowadza najnowszy produkt baton o smaku KARMEL LOVE. To pyszna, słodko – słona przekąska, która przypadnie do gustu nie tylko najmłodszym. Baton zawiera ekologiczne orzeszki ziemne, daktyle oraz szczyptę morskiej soli, co nadaje mu wyjątkowy smak przypominający słony karmel. To idealna przekąska na pośpieszne śniadania przed szkołą, przerwy między lekcjami lub po treningu.

Batony DOBRY SQUAD o dobrym składzie uczą dzieci jeść zdrowo, nawet wtedy, kiedy mają ochotę na coś słodkiego. Specjalnie połączone suszone owoce oraz orzechy tworzą przepyszną przekąskę, zapewniając moc witamin i minerałów. Batony idealnie uzupełnią dietę dzieci w szkołach i przedszkolach. Dzięki bogatej ofercie smaków, nigdy się nie znudzą.