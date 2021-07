Dzień Czekolady: mleczne, gorzkie i zrównoważone

fot. Wawel opublikował badania na Dzień Czekolady

7 lipca przypada Światowy Dzień Czekolady. Z tej okazji Wawel, udostępnił badania, które pokazują, że Polacy regularnie sięgają po czekolady – gorzkie, mleczne i nadziewane. 62% ankietowanych deklaruje, iż spożywa czekoladę gorzką przynajmniej raz w miesiącu, zaś 35% – co najmniej raz w tygodniu. Tylko 16% ankietowanych twierdzi, iż nigdy nie jada czekolady gorzkiej.

Z kolei Aldi podał do wiadomości, że w 2020 roku ALDI w Polsce sprzedało 637 ton czekolady, z czego ponad połowa to marki własne, przy produkcji których używa się certyfikowanego kakao ze zrównoważonych upraw. W roku 2019 sieć oferowała 265 produktów Fairtrade, co oznacza wzrost o 190 proc. w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce, na przestrzeni ostatnich trzech lat ich liczba wzrosła z 6 do 96.

W ALDI obecnie są cztery marki własne w asortymencie czekolady tj. Chateau, Choceur, Moser Roth, Maurinus, w tym 32 artykuły i 67 rodzajów czekolad.