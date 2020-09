E.Wedel wprowadza limitowaną edycję Ptasiego Mleczka o smaku tiramisu

Fot. materiały prasowe

Obecnie w ofercie Ptasiego Mleczka znajduje się siedem wariantów smakowych. Sezonowo jednak marka przygotowuje dla swoich konsumentów nowości. Tym razem portfolio wzbogacono o smak słodkiego deseru - Tiramisu.

Pianki Ptasie Mleczko o smaku Tiramisu zostały zapakowane w kartonik o stonowanych barwach odzwierciedlających nowe nuty smakowe. Ptasi motyw, pojawiający się między ziarenkami kawy, idealnie nawiązuje do smaku tiramisu. Tak jak pozostałe opakowania kultowych pianek, nowa propozycja pudełka została zaprojektowana przez młodą polską ilustratorkę. W tym przypadku była to Jaga Sowińska. Szata graficzna została dopasowana do nowych opakowań E.Wedel. Powiększone zostało logo, a obok apetycznych pianek umieszczono symbole nawiązujące do smaku wariantu.

Ptasie Mleczko o smaku Tiramisu znajdziemy na sklepowych półkach już we wrześniu.