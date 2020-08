Ekologiczna Musztarda Stołowa BIO Roleski

fot. mat. pras.

Firma Roleski wprowadziła do swojej oferty nową, ekologiczną Musztardę Stołową BIO.

Firma Roleski opracowała recepturę musztard BIO w trzech wariantach smakowych – klasycznej stołowej, miodowej oraz sarepskiej, będących ukłonem w stronę ekologicznych upraw oraz zdrowszego żywienia. Najpopularniejszą, kremową i łagodną, lecz jednocześnie wyrazistą w smaku jest właśnie ta pierwsza, czyli Musztarda Stołowa BIO Roleski.

Ekologiczna Musztarda Stołowa BIO od Roleski to delikatny smak łagodnej odmiany białej gorczycy oraz wyrazisty aromat ekologicznego octu spriytusowego zamknięty w aksamitnej konsystencji sosu. Jej charakterystyczna, gładka tekstura to efekt dopracowanej do perfekcji metody produkcji. Musztarda została stworzona z naturalnych, certyfikowanych składników – nie zawiera sztucznych barwników, wzmacniaczy smaku, konserwantów oraz glutenu.