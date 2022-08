#EUChooseSafeFood – kampania, jak wybierać bezpieczną żywność

Jaka jest różnica między terminem przydatności do spożycia a datą minimalnej trwałości? Jakich zasad higieny żywności należy przestrzegać w domu, żeby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie? Czy należy obawiać się substancji dodatkowych stosowanych do żywności? To tylko niektóre z pytań zadawanych przez europejskich konsumentów, na które odpowiada kampania #EUChooseSafeFood.