For Nature – nowa linia produktów gospodarstwa domowego od Paclana

Fot. materiały prasowe

Marka Paclan wprowadza na rynek nową, ekologiczną linię artykułów gospodarstwa domowego - For Nature. Papierowe worki na odpady żywnościowe, artykuły wykonane z przetworzonych butelek PET, z wiskozy, agawy, kukurydzy i bambusa już wkrótce pojawią się obok standardowych produktów w sklepach Auchan, Carrefour i Kaufland.

Wraz ze zmianą konsumenckich zachowań rośnie oferta produktów ekologicznych i organicznych, w tym także opakowań przyjaznych środowisku. Dziś opakowania wykonane z makulatury i tworzyw biodegradowalnych stosowane są we wszystkich branżach, w szczególności zaś w przemyśle spożywczym. Tam, gdzie jest to możliwe, rezygnuje się z plastiku. Dlatego też już w listopadzie 2018 roku marka Paclan odeszła od produkcji plastikowych jednorazowych naczyń i słomek.

Teraz producent, który na polskim rynku artykułów gospodarstwa domowego obecny jest od ponad 20 lat, jako jeden z pierwszych stworzył całą linię produktów eko.

Opakowania artykułów z nowej linii wykonane są z makulatury lub z papieru z certyfikatem FSC. A każdy produkt spełnia przynajmniej jeden z wymogów, jakie marka narzuciła sobie przy tworzeniu tej serii, a więc został wyprodukowany z: tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, materiałów naturalnych, takich jak m.in. kukurydza, agawa i wiskoza, zużytych butelek PET lub materiałów biodegradowalnych, takich jak PLA (polilaktyd).

W produktach z linii For Nature ekologiczne są zarówno artykuły gospodarstwa domowego, jak i ich opakowania. To dziś jedyna, tak kompleksowa i pełna, oferta na rynku.

W ramach linii For Nature znajdują się: artykuły do gotowania i pieczenia takie jak: papier do i foremki pieczenia, artykuły do sprzątania takie jak: zmywak celulozowy, czy ściereczki z mikrofibry, worki na śmieci i worki na odpady BIO.

Fibra zmywaków kuchennych powstała z włókien agawy i butelek PET. Z odzyskanych butelek PET wykonane są również ściereczki z mikrofibry. Natomiast worki na śmieci wyprodukowane z przetworzonych odpadów plastikowych, nie zawierają barwników i dodatków zapachowych.

Ceny produktów z linii For Nature marki Paclan zaczynają się od 3,45 zł.