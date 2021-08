Fruitusie wchodzą na półki Żabki

Ponad rok temu firma Chrupex zainicjowała start marki kulek kukurydzianych o smakach owocowych Fruitusie pod nazwą "Nadajemy barwę wspomnieniom z lat '90". Powrót do lat ’90 okazał się sukcesem – produkt znalazł się w gronie 5 artykułów najczęściej wybieranych przez klientów sieci Biedronka w ramach wybranych akcji. Po szerokiej dystrybucji do sieci Lidl – teraz przyszedł czas na sklepy Żabka.



Fruitusie to bezglutenowe, owocowe kuleczki kukurydziane o smakach jabłka, cytryny, truskawki oraz maliny. Chrupki produkowane są od 1993 roku na bazie naturalnych barwników oraz kukurydzy pochodzącej od polskich rolników. Swój wyjątkowy smak zawdzięczają rodzinnej recepturze, której skład pozostaje niezmienny od lat dziewięćdziesiątych.