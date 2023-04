Garage podąża za trendem NoLo. Wprowadza kategorią piwnych energetyków

Garage Energy 0,0%

Fani dobrej zabawy pokochają nową linię Garage Energy 0,0%. Słodki Garage Energy Mango 0,0%, orzeźwiający Garage Energy Granat 0,0% i rześki Garage Energy Yuzu & Mint 0,0% to trzy egzotyczne smaki, które łączą w sobie to co najlepsze w piwnym mixie bez procentów i napoju energetycznym. Nowości z dodatkiem pobudzającej guarany i kofeiny to odpowiedź marki Garage na zdobywający coraz większą popularność imprezowy trend NoLo.

– Spośród trzech, energetycznych nowości Garage każdy znajdzie coś dla siebie. Mango kochają chyba wszyscy - ten pyszny, soczysty owoc to dla wielu smak wakacji. Z kolei połączenie słodko-kwaśnego granatu i guarany to pobudzający mix dla miłośników wyraźnych smaków, lecz z nutą słodyczy. Trzeci wariant - Yuzu, mięta i guarana - czy istnieje lepsze połączenie dla wielbicieli kwaśnych napojów? To pytanie nie wymaga odpowiedzi. Dobrze schłodzoną butelkę Garage Energy 0,0% warto mieć pod ręką zawsze wtedy, kiedy potrzebujesz soczystego zastrzyku energii w ciągu dnia albo podczas wieczornych spotkań – mówi Magdalena Spodarek, Senior Marketing Specialist marki Garage.

Produkty z linii Garage Energy 0,0% przyciągają oko żywymi kolorami napoju i etykietami pełnymi owocowych elementów. Wszystkie 3 warianty znaleźć można w charakterystycznej dla marki butelce z kapslem pull-off o poj. 400 ml. Dodatkowo Garage Energy Pomegranate 0,0% i Garage Energy Yuzu & Mint 0,0% dostępne są w wąskich, poręcznych puszkach 330 ml z piękną, nowoczesną, emanującą soczystością i energią etykietą.

Gdzie je kupić?

Garage Energy Mango 0,0% dostępny jest w sprzedaży ogólnopolskiej, podobnie jak Garage Energy Pomegranate 0,0%. Z kolei Garage Energy Yuzu & Mint 0,0%, to wariant dostępny w sieci sklepów Żabka.

Carlsberg Polska jest jednym z trzech największych graczy na rynku piwa w Polsce. Konsumenci mogą wybierać z oferty takich piw, jak Carlsberg, Okocim, Harnaś, Karmi, Kasztelan, Somersby, Brooklyn, 1664 Blanc, Bosman oraz Piast. Piwa z grupy Carlsberg Polska warzone są w browarach o wieloletniej tradycji piwowarskiej – w Browarze Okocim w Brzesku (1845), Browarze Bosman w Szczecinie (1848), i Browarze Kasztelan w Sierpcu.

Firma zatrudnia w Polsce ponad 1300 pracowników. Od 2015 roku jest dystrybutorem piwa Guinness. Carlsberg Polska wchodzi w skład duńskiej Grupy Carlsberg, której korzenie sięgają 1847 roku.