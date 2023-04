Glenfiddich z nową limitowaną serią whisky. Cena za butelkę to 9 900 zł

Grand Yozakura to 29-letnia whisky leżakująca w destylarni Glenfiddich w Dufftown. Smak Yozakury dopełniają dębowe beczki służące wcześniej do przechowywania japońskiego trunku o najdłuższej tradycji destylacji – Awamori. Grand Series to linia niezwykłych whisky typu single malt, których proces produkcji charakteryzuje się innowacyjnym i eksperymentalnym podejściem do finiszowania trunku.

Trunek Awamori powstaje z długoziarnistego ryżu indica i tradycyjnie przechowuje się go w glinianych naczyniach, zaś proces dojrzewania zachodzi w dębowych beczkach. Mówi się, że technika wytwarzania tego alkoholu nie uległa żadnym zmianom od 500 lat. Jedynie niewielka część Awamori dojrzewa w drewnianych beczkach, co sprawia, że są one bardzo rzadkim produktem.

Glenfiddich Grand Yozakura będzie dostępna w ściśle limitowanej ilości w najlepszych sklepach specjalistycznych, a jej rekomendowana cena detaliczna to 9 900 zł.

Grand Yozakura to najnowszy dodatek do serii, która zawiera także Glenfiddich Grand Cru, whisky dojrzewającą przez 23 lata w amerykańskich i europejskich beczkach dębowych, a następnie finiszowaną w beczkach po francuskich winach cuvée; Glenfiddich Gran Reserva, łagodnie leżakującą przez 21 lat w europejskich i amerykańskich beczkach przed ostatnim rozkwitem w beczkach po karaibskim rumie; oraz Grande Couronne, 26-letnią szkocką whisky dojrzewającą w amerykańskich i europejskich dębowych beczkach, a potem finiszowaną przez dwa lata w skrupulatnie wyselekcjonowanych beczkach po francuskim koniaku.