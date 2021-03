Grupa Mlekovita rozpoczyna współpracę z CPF Poland. Pierwszy projekt to linia dań gotowych

Mlekovita podpisuje umowę o współpracy z CPF Poland, fot. materiały prasowe

Grupa MLEKOVITA we współpracy z firmą CPF Poland S.A. przygotowała nową linię dań gotowych Bistro Minutka.

Podczas spotkania w centrali Grupy MLEKOVITA podpisana została umowa między firmami dotycząca współpracy, dzięki której pomysł firmy w zakresie rozwoju asortymentu o innowacyjne produkty: paluszki serowe w nowej odsłonie – w panierce łagodnej lub pikantnej z linii Bistro Minutka – realizowany jest w kooperacji z firmą CPF Poland S.A.

Grupa MLEKOVITA oraz Grupa SuperDrob, której częścią jest CPF Poland S.A., to firmy o ugruntowanej, wysokiej pozycji rynkowej.

– Od 1993 roku dostarczamy na rynek produkty drobiowe najwyższej jakości. Ich smak doceniono nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej, dokąd eksportujemy niemal połowę naszych produktów. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość i bezpieczeństwo produkcji, które możemy zagwarantować dzięki temu, że całość łańcucha produkcyjnego jest w naszych rękach – mówi César Lipka, prezes CPF Poland S.A. i przewodniczący Rady Nadzorczej SuperDrob S.A.

Strategia rozwoju oparta o dwa filary: tradycję i nowoczesność łączy obie firmy – to właśnie ona znalazła się u podstaw podjętej współpracy. – Nasz wspólny kapitał stanowi wiedza i doświadczenie, dzięki którym łączymy smaki i receptury cenione przez konsumentów z innowacjami technologicznymi. To pozwala nam nieustannie poszerzać i modyfikować asortyment o nowości dotąd niedostępne na polskim rynku. Współpraca naszych firm, doświadczonych w swoich działaniach i gwarantujących najwyższą jakość oferowanego asortymentu, daje pewność, że do konsumenta trafia produkt o sprawdzonej jakości, powstały z najlepszych składników – podkreśla Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA.

Konsumenci chętnie sięgają po nowości oraz cenią ciekawe połączenia smaków. Rosnące oczekiwania w tym zakresie napędzają innowacyjność przemysłu spożywczego i zachęcają producentów do sięgania po nowe rozwiązania. – Propozycje produktowe, powstałe dzięki współpracy Grupy MLEKOVITA oraz Grupy SuperDrob , idealnie wpisują się w najnowsze trendy konsumenckie. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szybkie dania i przekąski – takie, które są smaczne i pożywne, a do tego wygodne w przygotowaniu – mówi Marcin Świąć, Prezes Zarządu SuperDrob S.A.