Hagi z nową kolekcją kosmetyków do twarzy

Do stworzenia całej kolekcji Hagi SMART, jej producent wykorzystuje m.in. witaminy i naturalne składniki aktywnych, takie jak sezamina czy ekstrakt z ryżu. Za kampanię marketingową tej kolekcji odpowiedzialna jest agencja subko&co.

Na kolekcję HAGI Smart składają się kosmetyki do codziennego użytku w czterech liniach: A, B, C i D, poświęconych konkretnym problemom z cerą. Dodatkowo, każda z linii dzieli się na dwie grupy. Pierwsza grupa to kosmetyki codzienne, takie jak kremy i sera, które dostarczają skuteczną i szybką pielęgnację. Druga grupa kosmetyków to oleje i esencje przeznaczone do domowego spa i do masażu twarzy.

W ramach realizowanej kampanii #artofbeingSMART agencja subko&co była odpowiedzialna za stworzenie strategii komunikacji wprowadzenia produktu na rynek, key visual, stworzenie kreacji​ do kampanii display na Facebook Ads i Google Ads oraz poprowadzenie współpracy z influencerkami. subko&co jest francusko-polską agencją digital marketingową.