Hebe Cosmetics z nowymi produktami do ciała

Hebe Cosmetics poszerza ofertę, fot. mat. pras.

Hebe Cosmetics powiększa się o nową linię produktów do ciała. Ofertę marki wzbogacą masło, śmietanka, mleczko oraz dwa olejki o konsystencji lekkiej pianki.

Produkty z nowej linii Hebe Cosmetics zostały wzbogacone cennymi składnikami odżywczymi, ekstraktami i olejami, takimi jak ekstrakt z białej herbaty, ekstrakt z ogórka, olej monoi czy olej makadamia. Lekka formuła kosmetyków sprawia, że wchłaniają się błyskawicznie, zapewniając skórze długotrwałe uczucie komfortu i pozostawiając przyjemny, delikatny zapach.

W najnowszej linii produktów do ciała, która weszła do sprzedaży w sklepach Hebe, możemy znaleźć: Kremowe masło do ciała, Nawilżająca śmietanka do ciała, Mleczko do ciała, Nawilżający olejek pianka do ciała.