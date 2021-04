Heineken z limitowaną edycją piw na Euro

Marka Heineken jest oficjalnym partnerem Mistrzostw Europy w piłce nożnej , fot. mat. pras.

Marka Heineken chcąc uczcić zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2020™, wprowadza na rynek limitowaną edycję opakowań. 24 wzory przedstawiają flagi 24 państw uczestniczących w turnieju. Dzięki temu fani piłki nożnej będą mogli wspierać każdą drużynę – wystarczy zebrać całą kolekcję.

Marka Heineken jest oficjalnym partnerem Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2020™, które odbędą się między 11 czerwca a 11 lipca 2021 roku. Sponsoring będzie wspierany szeroką kampanią marketingową, której jednym z elementów są pojawiające się w rynku opakowania (butelki, puszki i wielopaki piw: Heineken Original i Heineken 0.0%) z flagami 24 państw uczestniczących w turnieju. Kolejne elementy kampanii będą prezentowane bliżej rozpoczęcia rozgrywek.

W ramach podpisanego w listopadzie 2019 roku kontraktu Heineken ma wyłączne prawa do obecności piwa na stadionach, w strefach kibiców i wioskach kibiców podczas turnieju, ekspozycji LED na boiskach, prezentacji piłkarza meczu (Man of the Match), organizacji pokazów meczów i wiele więcej. Partnerstwo z UEFA EURO 2020™ to nie jedyna forma zaangażowania marki w piłkę nożną. Od ponad 25 lat Heineken jest również partnerem najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie – UEFA Champions League.