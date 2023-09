Hendrick’s Flora Adora: gin z kwiatowego naparu

Hendrick’s Gin przedstawia nową edycję limitowaną prosto z Gabinetu Osobliwości. Jako inspiracja posłużył bukiet kwiatów, które najbardziej zachęcają naszych kochających nektar przyjaciół do zapylania ekosystemu – Hendrick’s Flora Adora powstaje na bazie naparu kwiatowego. Jej poprzedniczką jest Hendrick’s Neptunia – pierwsza w Polsce edycja limitowana ginu z Gabinetu Osobliwości Lesley Gracie, inspirowana morzem i nadmorskimi roślinami botanicznymi.

Hendrick’s Flora Adora idealnie sprawdzi się na luźnych spotkaniach towarzyskich; przepełnia go zachęcający aromat kwiatów i orzeźwiający zapach ziół, co jest typowe dla stylu marki Hendrick’s. Po bazowej nucie jałowca i kolendry wyczuwalny jest soczyście zielony

i cudownie słodki, kwiatowy posmak.

Produkt jest wytwarzany w destylarni Hendrick’s Gin Palace na dzikim wybrzeżu Ayrshire w południowo-zachodniej Szkocji. Lesley Gracie, Master Distiller marki Hendrick’s, uważa, że przyglądanie się fascynującemu procesowi zapylania, który odgrywa się w jej ogrodzie, to niekończące się źródło inspiracji do tworzenia kwiatowych bukietów do naparu Hendrick’s Flora Adora.

Smakuje wyśmienicie z tonikiem i plasterkiem ogórka; warto go także spróbować w koktajlu Wildgarden Cup – czyli mieszance ginu, orzeźwiającego soku z cytryny, wody gazowanej, syropu cukrowego, świeżych listków mięty, ogórka i soczystych malin.

- Niesamowicie relaksuje mnie przyglądanie się motylom i pszczołom pochłoniętym pracą w ogrodzie. To fascynujące, że zdają się osiadać na niektórych roślinach bardziej niż na innych. Niektóre kwiaty są bardziej kuszące dla pszczół i to właśnie ich użyłam, tworząc botaniczną mieszankę dla Hendrick’s Flora Adora.”

Ally Martin, Global Ambassador marki Hendrick’s, dodaje: “Destylarnia Hendrick’s Gin Palace to dla Lesley plac zabaw i źródło inspiracji. Po otwarciu destylarni Lesley rozrzucała nasiona słonecznika na ziemi, by zmienić otoczenie, bo przecież poszczególne kwiaty budzą się do życia o różnych porach roku. Nic nigdy nie stoi w miejscu, tak jak i Lesley, która stworzyła zniewalający, odświeżający napar kwiatowy dzięki pieczołowicie wyselekcjonowanym kwiatom – tylko tym, które były najbardziej uwielbiane przez naszych kochających nektar przyjaciół. Na końcu rzeczywiście można wyczuć popisowy aromat róży, w bardzo wyraźny sposób, co jest typowe dla marki Hendrick’s - Lesley Gracie, Master Distiller marki Hendrick’s.

Gin Hendrick’s, w przeciwieństwie do typowych ginów, jest destylowany w Szkocji, w partiach zawierających jedynie po 500 litrów trunku. Powstaje przy użyciu naparów z ogórka i płatków róży, a także z mieszanki 11 ekstraktów botanicznych, co daje mu odświeżający smak, z kwiatowym aromatem. Wytwarza się go korzystając z dwóch całkowicie odmiennych alembików, czyli z rzadkiego Carterheada oraz z zabytkowego, miedzianego Bennetta.