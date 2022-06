Herbapol Polana z marką fitokosmetyków do pielęgnacji ciała i włosów

Wśród nowości znajdują się: nawilżający żel pod prysznic do skóry przesuszonej i wymagającej odżywienia, kojący balsam do skóry wrażliwej i przesuszonej, a także szampon z odżywką do włosów normalnych i skłonnych do przetłuszczania. W składach nowych produktów prym wiodą wysokoskoncentrowane ekstrakty pozyskane z ziół i owoców. Wszystkie kosmetyki są pochodzenia naturalnego i wegańskiego.

Fitokosmetyki (fito – j. gr. roślina) to kosmetyki, których receptury zostały oparte na łagodnych (a zarazem skutecznych) ekstraktach z roślin.

Nawilżający żel pod prysznic do skóry przesuszonej i wymagającej odżywienia – 13,99 zł/400 ml. Kojący balsam do ciała do skóry wrażliwej i przesuszonej – 11,99 zł/200 ml. Szampon z odżywką do włosów normalnych i skłonnych do przetłuszczania się – 13,99 zł/400 ml.