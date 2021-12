Herbapol wprowadza cukierki czyszczące język

Marka dotychczas kojarzona przede wszystkim z herbatami i ziołami postanowiła zaproponować swoim klientom coś całkowicie nowego. Tym razem zdecydowała się na wprowadzenie do swojej oferty odświeżających oddech cukierków. Opierają one swe działania na niewykorzystywanym dotychczas na szeroką skalę innowacyjnym zastosowaniu zmielonych ziaren lnu do efektywnego oczyszczania języka z nagromadzonych bakterii.

Jak informuje firma, cukierki odświeżające posiadają rekomendację Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Cukierki Herbapol pojawią się na sklepowych półkach już w grudniu. Od dzisiaj można je kupić na e-herbapol.com.pl w czterech owocowo-ziołowych smakach: czarna porzeczka z kwiatem czarnego bzu, pomarańcza z szałwią, cytryna z eukaliptusem oraz poziomka z pokrzywą.