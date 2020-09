Herbatki ziołowe Zioła Mnicha w ofercie Herbapol

fot. mat. pras.

Linia Zioła Mnicha powstała w wyniku połączenia wiedzy i długoletniego doświadczenia.

Herbatki ziołowe to odpowiedź na potrzeby współczesnych osób, dbających o stan swojego organizmu. W ich składzie znajdziemy specjalne mieszanki ziół, owoców i herbat, stworzone w trosce o zdrowie klientów marki Herbapol. Linia Zioła Mnicha to specjalnie dobrane składniki, naturalne kompozycje i polska receptura. To także szeroki wybór produktów – każdy konsument znajdzie odpowiednią herbatkę w zależności od swoich potrzeb.

W skład linii wchodzą herbatki takie jak:

• „NA ODCHUDZANIE - W trosce o sylwetkę

• „NA TRAWIENIE - W trosce o pracę jelit”

• „NA CHOLESTEROL – W trosce o serce”

• „NA CUKIER - W trosce o poziom cukru”

• „NA OCZYSZCZANIE - W trosce o nerki”

• „NA CIŚNIENIE - W trosce o krążenie”



We wrześniu prowadzona jest kampania promująca markę Zioła Mnicha. Jej celem jest budowanie świadomości marki wśród konsumentów oraz utrwalanie wizerunku Ziół Mnicha jako marki eksperckiej, doświadczonej i godnej zaufania. Kampania obejmuje takie media jak: YouTube, IPLA, Player, TVP VOD, a także magazyny kolorowe (Poradnik 50+, Przepis na Zdrowie, Życie na Gorąco, Twoje Imperium).