Herbaty piramidki English Tea Shop w opakowaniu zero waste

fot. mat. pras.

Producent organicznych herbat English Tea Shop, których saszetki zamknięte są w osobnych piramidkach obecnie w 100% są biodegradowalne, tak samo jak opakowanie.

Linia to 3 różne zestawy herbat, z których każdy zawiera 12 osobno pakowanych piramidek z organiczną herbatą.



Classic Tea Collection to: English Breakfast, Jasmine Green Tea czy White Tea Coconut & Passionfruit.



Super Goodness Collection to smaki korzenne, wśród których dominują rooibos, kurkuma, imbir, trawa cytrynowa, cynamon, hibiskus i owoc dzikiej róży.



Your Wellness Collection to selekcja herbat głównie z ziół, przypraw i owoców: Sleepy Me, Shape Me, Calm Me, Beautiful Me, Pure Me i Happy Me.