I wracasz do pionu z Żywiec Zdrój Minerals+. Nowość z kampanią w TV 

Żywiec Zdrój Minerals+ to nowość skierowana do wszystkich osób, które dbają o prawidłowy poziom minerałów, witamin oraz o nawodnienie organizmu. Jest to możliwe dzięki połączeniu naturalnej wody źródlanej z magnezem, cynkiem oraz witaminami: B3, B5 i B6. 1 litr, czyli 4 porcje Żywiec Zdrój Minerals+, dostarczają 75% dziennego zapotrzebowania* na wyżej wymienione składniki. Napój nie zawiera kalorii, cukru, słodzików ani konserwantów. Może służyć jako codzienne uzupełnienie diety oraz źródło nawodnienia organizmu każdej dorosłej osoby.

- Od wielu lat zauważamy wśród konsumentów coraz większe zainteresowanie dbałością o zdrowie. Często sięgają po produkty bez kalorii, cukru i konserwantów jednocześnie szukając napoju, który może zaoferować im dodatkowe funkcje. Dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na oczekiwania klientów i stworzyć Żywiec Zdrój Minerals+. To właśnie konsumenci – na bazie dialogu z nami – wskazali, że chcą zadbać o odpowiednią dawkę magnezu w codziennej diecie. Jesteśmy pewni, że nie tylko stworzyliśmy produkt, który odpowiada na ich potrzeby, ale dostarczamy im bardzo jakościowy napój z kontrolowaną ilością minerałów i witamin – mówi Katarzyna Oziemkiewicz Brand Manager Żywiec Zdrój Minerals+.

Najnowszy spot marki podkreśla, że odpowiedni poziom magnezu, cynku oraz witamin B3, B5 i B6 jest istotny dla każdego z nas, a w szczególności dla osób aktywnych fizycznie, zapracowanych czy w sile wieku. Niedobory minerałów i witamin w diecie mają negatywny wpływ funkcjonowanie organizmu. Dostarczanie odpowiednich ilości tych składników wpływa m.in. na zdolności poznawcze, układ nerwowy, odpornościowy czy pracę mięśni**. Mając pod ręką Żywiec Zdrój Minerals+ możemy szybko wrócić do pionu.

Kampania 360° będzie prowadzona m.in. za pomocą 15- i 30-sekundowych spotów emitowanych w największych stacjach telewizyjnych oraz krótkich materiałów w Internecie, w tym na kanale YouTube, platformach VOD oraz w mediach społecznościowych. Marka zaplanowała również działania PR oraz współpracę z Influencerami. Za komunikację nowej kampanii odpowiadają – agencja VMLY&R (koncepcja kreatywna &digital), Lemon Film – (produkcja spotu TV), Mediacom (planowanie i zakup mediów), Tailor Made PR (komunikacja z mediami i działania contentowe) oraz Labcon (współpraca z influencerami).

*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 Kj/2000 kcal). Ta butelka zawiera 4,8 porcji. Dla przeciętnej osoby dorosłej: 4 porcje (1L) pokrywają 75% dziennej RWS witamin B3, B5, B6 oraz magnezu i cynku. Nie należy przekraczać dziennej RWS. Indywidualne zapotrzebowanie na składniki odżywcze może się różnić w zależności od wieku, płci i stanu fizjologicznego. Ważna jest zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia.

**Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni.