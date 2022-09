Limitowana edycja dostępna jest w dwóch wariantach – pojemnościach 700 ml i 500 ml. Mniejsza z butelek odznacza się etykietą z efektem holograficznym, świecącym pod wpływem światła UV. W wariancie 700 ml takie uszlachetnienie zyskało logo marki, natomiast na sleevie butelki widnieje grafika głośnika, z wyczuwalną strukturą lakieru 3D. Element ten ma podkreślać muzyczny charakter tegorocznej edycji limitowanej. Dodatkowo, na opakowaniu został wykorzystany filtr AR. Dzięki tej technologii, konsument po zeskanowaniu kodu QR może zapoznać się z trzema playlistami inspirowanymi stylem gorącej, nocnej Ibizy.

Nieodłącznym elementem corocznej kampanii marki, jest konkurs konsumencki. W tym roku nagrodą główną jest weekendowy pobyt na Ibizie dla dwóch osób. Ponad to, do wygrania będą również inne prestiżowe nagrody: 3 tysiące butelek 700 ml Stock Prestige z limitowanej edycji, 5 głośników Bose, 50 voucherów do Spotify o wartości 120 zł. Konkurs trwa do 31.10.2022.