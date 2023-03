Impreza taka, że Chakalaka. Orzeszki o smaku chipsów

Orzechy w skorupce i chipsy to kategorie przekąsek, które mają ze sobą wiele wspólnego. Przede wszystkim fakt, iż idealnie nadają się na imprezy. Szalone domówki w towarzystwie przyjaciół, turnieje planszówek w mniejszym gronie czy maratony ulubionych filmów. Chrupanie to nieodłączny element takich spotkań. Dlatego Lorenz, ekspert w kategorii przekąsek, wprowadził na rynek produkt podwójnie imprezowy, który doskonale sprawdzi się w takich okazjach.

NicNac’s o smaku Crunchips Chakalaka to połączenie orzechów w skorupce NicNac’s oraz kultowych chipsów Crunchips. Są wegańskie, charakteryzują się podwójnym chrupnięciem, a do tego mają wyjątkowe opakowanie, które łączy symbole graficzne obu marek oraz zawiera element afrykański, nawiązujący do smaku.

Wzrost sprzedaży orzechów NicNac’s

Orzechy NicNac’s to dynamicznie rosnąca marka na rynku orzechów. W ubiegłym roku był to wzrost na poziomie 55,8%. Dlatego Lorenz, rozszerza swoje portfolio orzechów i wprowadza kolejną nowość w tym segmencie, a zarazem pierwszy produkt w portfolio firmy, który powstał w wyniku kooperacji dwóch marek.

- NicNac’s o smaku Crunchips Chakalaka to unikalny produkt na rynku słonych przekąsek. Kierowany zarówno do tych, którzy lubią chipsy, jak i dla wielbicieli orzechów w skorupce, a także dla wszystkich, którzy szukają oryginalnych smaków i nowości. Wierzymy, że szczególnie przypadnie do gustu naszym konsumentom z Pokolenia Z, którzy lubią nieoczywiste kolaboracje i eksperymenty – mówi Mikołaj Naskręt, specjalista ds. marketingu w Lorenz.

Aż 88% kupujących z Generacji Z w grupie wiekowej 18-24 deklaruje, że uwielbia odkrywać nowe koncepty smakowe, inspirowane kuchniami świata, bo to dla nich forma podróżowania. Lorenz zabierze ich więc do Afryki, gdzie impreza będzie taka, że Chakalaka.