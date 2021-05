in-Store Media: Nośniki LED zatrzymują klienta przy półce na dłużej

fot, na zdjęciu kampanie WoodFord, Krakus, Finlandia. WildWine w przestrzeniach sklepowych

Nowatorskie nośniki reklamowe typu LED przy półce coraz bardziej widoczne w sieciach handlowych wskazuje in-Store Media Polska.

Jeszcze półtora roku temu instalowaliśmy w sklepach głównie bardzo duże gabaryty nośników LED. Teraz klienci sięgają po lżejsze, mniejsze nośniki, które są odpowiedzią na mniejsze budżety reklamowe – mówi Bartosz Domaradzki z in-Store Media Polska. - Jeśli chodzi o nośniki typu premium, możemy powiedzieć, że są one coraz bardziej innowacyjne, czasami wyglądają jak małe dzieła sztuki - podświetlenie na zewnątrz i wewnątrz nośnika, a nawet w ruchu. To sprawia, że nie sposób przejść obok półki obojętnie. Obserwujemy, że nasi klienci wyraźnie szukają innowacji i pytają o nośniki reklamowe, które pozwolą im jmocniej wyróżnić się przy półce. A nośniki przypółkowe typu LED są widoczne już z poziomu sklepowej alejki, co znowu ma niebagatelne znaczenie szczególnie w pandemii, by zatrzymać konsumenta przy półce na dłużej ” – dodaje Domaradzki.

Przykładowe realizacje in-Store Media Polska, w sieciach handlowych Carrefour, Kaufland oraz Biedronka.

In-Store Media Polska jest omnichannelową agencją shopper marketingu, obecną w Polsce od 2011 roku.