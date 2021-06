Influencerzy jako napęd marki? Sukces Lodów Ekipy można powtórzyć

fot. influencerzy są w stanie wyczyścić półki w sklepach

Fenomen lodów Ekipy, powstałych we współpracy z firmą braci Koral, sprawił, że influencer marketing rozniósł się szeroko w mainstreamowych mediach. Przypadek Friza nie jest pierwszą sytuacją, kiedy produkty zniknęły w mgnieniu oka z półek dzięki promocji influencerów. W 2020 roku 75 proc. reklamodawców deklarowało zwiększenie wydatków na współprace z influencerami.

Angelika Zaręba

Junior Marketing Specialist w LTTM

Lokowanie produktu w kanale influencera to najpopularniejsza forma współpracy. Popularność wynika z łatwej realizacji, bez potrzeby tworzenia kompleksowych strategii działań czy zaawansowanych rozwiązań. Duża popularność wiąże się jednak z konkurencją, wśród której ciężko się wyróżnić - choć nie jest to niemożliwe. Przykłady ciekawych realizacji z wykorzystaniem lokowania produktu to m.in.: kampania #GłodniRozrywki zrealizowana dla PizzaPortal, angażowała twórców gamingowych, PLKD oraz Kalucha, którzy na swoich wideo dzielili się kodami rabatowymi. Wynik? Ponad 1,7 mln organicznych wyświetleń, około 180 tys. złotych obrotu. Influencerem zaangażowanym w promocję aplikacji do nauki języków był Sitrox, dla Speeq, która po lokowaniu w materiale została pobrana 17 tys. razy. Golden Bow zaangażował do kampanii Aleksandrę Żuraw, znaną z programu Top Model. Ich współpraca przyniosła wygenerowała 1027 koszyków zakupowych (każdy min. 2 produkty). Jarek „BlackWhite” Arczyński, na swoim kanale opublikował recenzję produktu dostępnego w X-Kom, umieszczając link afiliacyjny, osiągnięto w ten sposób ROI na poziomie 233%.



W ten sposób influencer staje się dla odbiorców ambasadorem marki i zaczyna być intuicyjnie z nią kojarzony, dzięki czemu firma może korzystać z zasięgów influencera nawet po zakończeniu współpracy. Producenci, aby maksymalnie wykorzystać rozpoznawalność influencerów, z czasem zaczęli umieszczać ich wizerunki na opakowaniach produktów. Celem jest zachęcenie fanów danego twórcy do zakupu produktu i wyróżnienie go na półce spośród produktów konkurencji. Taka strategia ma sens, jeżeli twórca rzeczywiście jest trendsetterem. Na przykład Play na swoich starterach umieścił wizerunki znanych gamerów. Każdy z nich miał do rozdania 5000 takich starterów. Rekordzista rozdał pulę w 24 godziny, a pozostali dołączyli do niego dobę później, po kampanii wszyscy wiedzieli, że ,,Cały internet przeszedł do Play”, liczba dot. marki wzrosła dwukrotnie, z czego 90% była pozytywna. Lody Kaktus zaangażowały do współpracy piosenkarza, Dawida Kwiatkowskiego. Promował on nowy smak lodów, a także zachęcał do udziału w konkursie i udało mu się wygenerować 110 zgłoszeń konkursowych, 65 tys. polubień pod zwycięskim postem, a dwa lody przekazane na aukcję charytatywną zostały wylicytowane za 3000 zł.