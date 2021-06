Jak Polacy wygrają ze Szwecją, KFC sponsoruje klientom Hot Wings za 2 zł

fot. KFC ma 300 lokali w Polsce

Każdy, kto w dniu meczu kupi jeden z trzech „Zestawów Piłkarskich KFC”, następnego dnia otrzyma Kubełek 30 Hot Wings za 2 złote. Warunek jest tylko jeden – Polska musi wygrać w meczu ze Szwecją.

Pierwszy zestaw zawiera 11 kawałków Hot&Spicy Strips, 11 wyjątkowo chrupkich, pokrytych superpikantną panierką skrzydełek Hot Wings oraz 12 sztuk Onion Rings i 4 porcje frytek. Drugi to cztery kubełki 30 Hot Wings Bucket, a trzeci to po 4 sztuki kanapek Twister, Zinger oraz Grander, uzupełniony 4 porcjami Qurrito, frytkami oraz kubełkiem Hot Wings. „Zestawy Piłkarskie KFC” są dostępne zarówno na miejscu w lokalach, jak i w opcji na wynos we wszystkich restauracjach KFC na terenie całej Polski.

Aby odebrać promocyjny Kubełek w niedzielę, nalezy pokazać przy kasie paragon z sobotniego zakupu „Zestawu Piłkarskiego KFC”.