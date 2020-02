Jan Niezbędny wprowadza worki na śmieci z tworzywa z recyklingu

Fot. materiały prasowe

Jan Niezbędny wzbogaca swoją ofertę o produkt z tworzywa z recyklingu.

Worki Zielony Dom wykonana została w 100% z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Do produkcji wykorzystano specjalną technologię 3-warstwowej folii, która zapewnia redukcję ilości tworzywa sztucznego. Do produkcji nowych worków materiał odzyskuje się w procesie segregacji. Papier wykorzystany do produkcji etykiet i kartonów zbiorczych pochodzi z kontrolowanych źródeł.

Na etykiecie umieszczono system, który ułatwia otwieranie worków przy pomocy specjalnej tasiemki. Poszczególne sublinie otrzymały dwa systemy zamykania: EASY-PACK umożliwiający łatwe zawiązanie oraz przenoszenie wypełnionego worka oraz taśmę pozwalającą na pełne wykorzystanie jego pojemności oraz szczelne zamknięcie.

Linia worków Zielony Dom od Jana Niezbędnego:

1. Jan Niezbędny Worki Zielony Dom z taśmą 35l, 15szt., cena ok. 7,70 PLN;

2. Jan Niezbędny Worki Zielony Dom z taśmą 60l, 10szt., cena ok. 8,40 PLN;

3. Jan Niezbędny Worki Zielony Dom zawiązywane 35l, 22szt., cena ok. 6,50 PLN;

4. Jan Niezbędny Worki Zielony Dom zawiązywane 60l, 18szt., cena ok. 7,50 PLN;