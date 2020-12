Janusz Palikot wprowadza na rynek polską gorzałkę Tenczyńska Okovita

fot. mat. pras.

Janusz Palikot, niespełna rok po zbiórce crowdfundingowej mającej na celu przywrócić świetność tradycyjnej, małopolskiej gorzałki – Okovita, zaprezentował rezultat przedsięwzięcia. To 7 destylatów pod marką Tenczyńska Okovita, powstałych na bazie ziemniaków, zbóż, a także piwa. Wszystkie już można kupić w internecie, a do końca roku także w sklepach stacjonarnych w całej Polsce.

– Minął rok od kampanii crowdfundingowej, który poświęciliśmy na realizację założeń i obietnic złożonej inwestorom. Przedpremierowo zaprezentowaliśmy Okovitę ponad 1300 akcjonariuszom, którzy rok temu powierzyli nam swoje pieniądze. Teraz możemy przedstawić produkt konsumentom w całej Polsce. Mimo utrudnień związanych z lockdownem, dołożyliśmy starań, by produkt ujrzał światło dziennie w zakładanym terminie – mówi Janusz Palikot.

Okowita to alkohol wysokoprocentowy, który tradycyjnie wytwarzany był na terenie Małopolski, na bazie zbóż i ziemniaków, w procesie trzykrotnej destylacji. Obecnie Tenczyńska Okovita nawiązuje do tego szlachetnego trunku, tworząc destylaty w siedmiu wariantach smakowych. Cztery premierowe odmiany Tenczyńskiej Okovity destylowane w miedzianym alembiku z udziałem roślin, to: Ziemniak, Żyto, Pszenica i Jęczmień. Pozostałe trzy to tzw. Bierbrandy, czyli wysokoprocentowe alkohole otrzymywane z destylacji piw: Koźlak, Pils i RIS. Cena za butelkę 0,5 l wynosi od 130 zł do 200 zł.