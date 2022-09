JBB wprowadza Polanki z szynki

Polanki to silna i wyróżniająca się wśród brandów parówkowych marka. Teraz do Polanek klasycznych, dołączają Polanki z szynki. Próżno szukać w nich glutenu, fosforanów i glutaminianu monosodowego, a dodatkowo zawierają aż 95% mięsa z szynk. Stanowią doskonałą propozycję na pyszne i pożywne śniadanie w towarzystwie ketchupu, musztardy lub chrzanu i pomidorków koktajlowych wraz ze świeżym i chrupiącym pieczywem.

Z badań konsumentów wynika (Masmi dla JBB, luty 2022), że podczas zakupu parówek najważniejsze są dla nich smak, wygląd parówki oraz brak konserwantów i sztucznych dodatków. – Wyniki te są dla nas bardzo dobre, ponieważ okazuje się, że Polanki z szynki oferują to wszystko, co najbardziej doceniają konsumenci. Charakteryzuje je delikatności i doskonały smak. To idealna propozycja zarówno na pożywne śniadanie czy kolację, jak i doskonałą przekąskę. Zarówno dla dorosłych, jak i młodszych konsumentów – ocenia Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu w JBB.

– Liczymy, że wprowadzenie do oferty Polanek z szynki w ramach kontynuacji strategii projektowej w tym segmencie pozwoli nam na dotarcie do klientów, którzy najchętniej kupują produkty premium i są nieco bardziej wymagający co do wysokiej jakości i smaku kupowanych produktów. Wierzę, że skutecznie zaostrzymy konkurencję na rynku parówek z szynki – mówi Andrzej Kowalski.

Parówki są dziś trzecią najbardziej pożądaną przez klientów kategorią wędlin, a spośród osób, które deklarują miejsce dla parówek w swoim koszyku zakupowym, aż połowa zjada je przynajmniej raz w tygodniu.