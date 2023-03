Jogurty do ciała od Hagi

Jogurty do ciała to kosmetyki o kremowo-żelowej konsystencji. Zostały stworzone z myślą o cyklicznych potrzebach naszej skóry. Zawierają probiotyki, ekstrakty z roślin i witaminy. Dogłębnie nawilżają i koją przesuszoną skórę. Wszystkie nowości są wegańskie.

Malinowy Chruśniak – jogurt do ciała

Probiotyczny jogurt do ciała Malinowy Chruśniak to propozycja doskonałego ukojenia, ochrony i nawilżenia skóry. Lekka, kremowo-żelowa konsystencja szybko się wchłania i zapewnia uczucie natychmiastowego nawodnienia. Kosmetyk zawiera łagodzący aloes oraz dpantenol, a także kojącą różową witaminę B12. Dodatkowo olej z pestek malin i kompleks ekstraktów z malin, jeżyn i truskawek. Nowość będzie doskonała do pielęgnacji skóry po

kąpielach słonecznych i wodnych. Dzięki zawartości pre- i probiotyków dba o naturalny mikrobiom skóry. Kosmetyk nie zawiera sztucznych barwników.

Lekka formuła zawiera:

• Wspierające mikrobiom naskórka prebiotyki,

• Łagodzącą uszkodzenia naskórka i nadającą jogurtowi barwę różową witaminę B12,

• kojący pantenol,

• wspomagający procesy regeneracyjne sok z aloesu,

• wygładzający skórę ekstrakt z owoców leśnych.

Cena: 38 zł

Pojemność: 200 ml

Wakacje na Bali – jogurt do ciała

Probiotyczny jogurt do ciała to propozycja doskonałego nawilżenia, ochrony i ukojenia skóry. Lekka, kremowo-żelowa konsystencja zapewnia natychmiastowy efekt i odczucie nawodnienia. Kosmetyk zawiera łagodzący aloes oraz pantenol, a także nawilżający olej kokosowy i kompleks ekstraktów z ogórka, bambusa i hibiskusa. Doskonały do pielęgnacji skóry po kąpielach słonecznych i wodnych. Dzięki zawartości pre- i probiotyków dba o naturalny mikrobiom skóry. Nie zawiera sztucznych barwników. Piękny biały kolor produktu pochodzi wprost z natury.

Jogurt do ciała zawiera:

• łagodzący pantenol,

• wspomagający procesy regeneracyjne sok z aloesu i prebiotyki,

• zmiękczający skórę ekstrakt z hibiskusa,

• wzmacniający ekstrakt z bambusa,

• nawilżający ekstrakt z ogórka.

Cena: 38 zł

Pojemność: 200 ml

Boso po Mchu – jogurt do ciała

Probiotyczny jogurt do ciała to propozycja ujędrnienia, ochrony i ukojenia skóry. Lekka, kremowo-żelowo konsystencja zapewnia natychmiastowy efekt i odczucie. Kosmetyk bardzo szybko się wchłania. Zawiera łagodzący aloes oraz d-pantenol, a także ujędrniający olej z zielonej kawy i kompleks ekstraktów z jabłek i kasztanowca, a także chlorofil. Doskonały do pielęgnacji skóry po kąpielach słonecznych i wodnych. Dzięki zawartości pre- i probiotyków dba o naturalny mikrobiom skóry. Nie zawiera sztucznych barwników. Piękny zielony kolor produktu pochodzi wprost z natury, chlorofilu.

Lekka formuła zawiera:

• wspierające mikrobiom naskórka prebiotyki,

• dbający o barierę hydrolipidową ekstrakt z jabłek,

• uszczelniający naczynia krwionośne kasztanowiec,

• ujędrniającą i uelastyczniającą zieloną kawę,

• regenerujący mikrouszkodzenia naskórka oraz nadający produktowi zieloną barwę chlorofil.

Cena: 38 zł

Pojemność: 200 ml

Korzenna Pomarańcza – jogurt do ciała

Probiotyczny jogurt do ciała to propozycja regeneracji, ochrony i ukojenia skóry. Lekka, kremowo-żelowa konsystencja zapewnia natychmiastowy efekt i odczucie nawodnienia oraz natychmiastowe wchłanianie. Zawiera łagodzący aloes oraz d-pantenol, a także odżywczy olej i ekstrakt z rokitnika oraz organiczną wodę pomarańczową. Doskonały do pielęgnacji skóry po

kąpielach słonecznych i wodnych. Dzięki zawartości pre- i probiotyków dba o naturalny mikrobiom skóry. Nie zawiera sztucznych barwników. Piękny żółty kolor produktu pochodzi wprost z natury, rokitnika.

Lekka formuła zawiera:

• wspierający mikrobiom naskórka prebiotyki,

• łagodzący, niczym opatrunek pantenol,

• wspomagający procesy regeneracyjne sok z aloesu,

• antyoksydacyjny i przyśpieszający odnowę komórkową ekstrakt z rokitnika,

• bogaty w rozświetlającą witaminę C oraz uleastyczniający olej z rokitnika,

• odświeżającą i nawilżającą organiczną wodę z pomarańczy.

Cena: 38 zł

Pojemność: 200 ml