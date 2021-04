Karczochy w zalewie Vera

fot. Vera, karczochy w zalewie

Karczochy - wykwintne warzywo popularne w kuchni środziemnomorskiej. Dobrze komponują się z anchois, bazylią, jajkami, parmezanem i pomidorami. Można je podawać z różnego rodzaju sosami, nadziewać mięsem, czy smażyć w cieście. Ćwiartki karczochów w zalewie marki VERA mogą by c dodatkiem do lekkich sałat ale również do makaronów.

Limpol to polska, rodzinna firma obecna na rynku od 24 lat. Jest jednym z liderów w dystrybucji produktów spożywczych i właścicielem marki VERA. Limpol sprowadza ponad 170 artykułów spożywczych z 33 krajów aż z 5 kontynentów. Firma regularnie powiększa swoje portfolio produktowe o nowości. W ofercie znajdziemy produkty warzywne i owocowe w puszkach i słoikach, a także oliwy z oliwek, makarony, octy balsamiczne i ryby.