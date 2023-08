Kawa dla aktywnych. Nowa propozycja od Nespersso

Nasza codzienność często bywa bardzo intensywna i wymagająca, dlatego tak ważne jest, by znaleźć w niej przestrzeń na chwilę relaksu, wytchnienia i nabrać sił na dalszą część dnia. Z tą myślą eksperci Nespresso stworzyli kolekcję KAWA+, dodając do klasycznych kompozycji Nespresso składniki funkcjonalne. Dzięki takiemu połączeniu kawy z kolekcji KAWA+ będą doskonałym uzupełnieniem każdego trybu życia – są stworzone zarówno dla tych, którzy żyją w biegu, jak i dla tych, którzy potrzebują chwili wytchnienia i zastrzyku energii z kubkiem ulubionego napoju. Nespresso to nie tylko szeroki wybór świeżo mielonej i wyjątkowej kawy z całego świata, ale również niezapomniana chwila w ciągu dnia.

Pierwsza propozycja, Ginseng Delight, dedykowana tym, którzy szukają wytchnienia w zabieganej codzienności, czerpie inspirację z długiej historii żeń-szenia Panax, uznawanego w Chinach od ponad 2000 lat za króla ziół. To łagodne połączenie arabiki z Ameryki Łacińskiej i ugandyjskiej robusty zostało wzbogacone ekstraktem z żeń-szenia oraz obłędnie pysznym i delikatnym aromatem karmelu. Ginseng Delight to nie tylko kawa, to prawdziwa medytacja smaku, która zapewni chwilę wytchnienia nawet w najbardziej zabiegany dzień.

Najnowsza kolekcja to także dwie kawy o intensywnym smaku, z dodatkową dawką pobudzenia, będące odpowiedzią na potrzeby najbardziej aktywnych konsumentów. Klasyczne i uwielbiane kawy Vertuo Melozio i Stormio zostały wzbogacone dodatkową dawką kofeiny - aby zapewnić odpowiedni poziom energii na cały aktywny dzień. Każda kapsułka zawiera 20% więcej kofeiny.

Nespresso Melozio Go to harmonijne połączenie ziaren arabiki z Ameryki Łacińskiej, pozyskiwanych głównie z Brazylii i Gwatemali. Kawa oczaruje każdego bogatymi nutami zbożowymi i słodkością miodu. Dzięki temu, że ziarna arabiki zostały poddane procesowi osobnego palenia, brazylijski Bourbon rozwija swoje zbożowe nuty sprawiając, że kawa staje się słodka i gładka.

Nespresso Stormio Go zawdzięcza swój niepowtarzalny smak i aromat procesowi ciemnego i powolnego palenia. Wolne wypalanie ziaren pochodzących z Nikaragui i Gwatemali, pozwala wydobyć pełną intensywność smaku arabiki z Ameryki Środkowej. Zbożowe, korzenne i drzewne nuty sprawią, że smak ten pozostanie w pamięci na długo.

Zyskaj jeszcze więcej czasu dla siebie z Nespresso

Ulubiona kawę Nespresso o dowolnej porze dnia przygotujesz szybko i wygodnie w dedykowanych ekspresach. Idealnym rozwiązaniem są ekspresy Vertuo, które poza wyjątkowym designem, są niezwykle łatwe w obsłudze i parzą doskonałą kawę przy użyciu jednego przycisku. Urządzenia wykorzystują zaawansowaną technologię Centrifusion™, która analizuje kod kreskowy na każdej kapsułce, aby dostosować sposób parzenia do każdego rodzaju kawy, w tym liczbę obrotów, ilość wody oraz temperaturę. Dzięki temu za każdym razem wydobywają z kapsułki to, co najlepsze, a my możemy cieszyć się niezapomnianym smakiem świeżej kawy.

Recycling – liczy się działanie

Wszystkie kapsułki Nespresso wykonane są z aluminium – materiału, który najlepiej chroni świeżość i jakość kawy przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak tlen, światło czy wilgoć, a dodatkowo może być poddany recyklingowi wiele razy. W programie recyklingu Nespresso od 25 lat zarówno aluminium, jak i kawa otrzymują drugie życie. Nespresso dokłada wszelkich starań, aby ten proces był jak najprostszy i jak najwygodniejszy dla konsumentów. Wystarczy oddać zużyte kapsułki w butikach marki lub kurierowi, odbierając zamówienie złożone online.