Kawa o smaku whisky od Bimber Distillery

fot. mat. pras.

Bimber Distillery wspólnie z firmą Tudor House wypuściła na rynek kawę dla miłośników whisky. W ofercie znalazły się dwie wersje – leżakujące w beczkach po Sherry Oloroso oraz w beczkach typu Virgin Oak.

Do sprzedaży trafiły dwie wersje kawy palonej ziarnistej typu espresso, pochodzącej z kolumbijskich upraw. Obie nazwane są „Whisky Barrel Coffee". Pierwsza to kawa średnio palona, która spędziła trzy miesiące w beczce ex-sherry. Podczas jej degustacji wyczuwalny jest miód, wanilia, orzechy oraz suszone jagody. Druga wersja wypalana była w stopniu mocnym i przechowywana przez trzy miesiące w beczce typu Virgin Oak. W kawie odnajdziemy charakterystyczny dla tego typu beczek smak i aromat zwęglonego dębu, jak również toffi oraz gorącej czekolady, a wszystko to w pikantnym wydaniu.