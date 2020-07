Kawy Saquella Single Origin w portfolio Gourmet Foods

fot. mat. pras.

Gourmet Foods, dystrybutor włoskiej kawy Saquella, przedstawia najnowsze produkty z kategorii Speciality - Single Origin Costa Rica i Single Origin Guatemala.

Włoska marka Saquella, która słynie z przywiązania do tradycji i rzemieślniczych metod produkcji stworzyła wyjątkową odsłonę kaw Speciality, łącząc śródziemnomorskie zamiłowanie do intensywnego smaku kawy z bezkompromisowym przywiązaniem do jakości. Zaowocowało to powstaniem średnio palonych kaw Single Origin Costa Rica i Single Origin Guatemala, które szczególnie polecane są dla lokali z branży gastronomicznej.

Saquella Guatelmana SHB to stuprocentowa arabica typu „washed”. Średnio palone ziarna o mocy 4/5 charakteryzują się łagodnym, słodkim smakiem i aksamitną konsystencją kawy. Pozyskany z nich napój posiada niewielką ilość kofeiny, w którym dominują nuty gorzkiej czekolady, karmelu i jagód.

Saquella Costa Rica Single Origin pochodzi z kostarykańskiego regionu Turrialba i właśnie jemu zawdzięcza swoje niepowtarzalne cechy – pobudzającą kwasowość, która przenika się z nutami miodu, nugatu, czerwonego jabłka i karmelu.