KeelClip zamiast folii w wielopakach puszek Coca-Cola

KeelClip – innowacyjne rozwiązanie zastąpi folię w wielopakach puszek Coca-Cola; fot. materiały prasowe

Coca-Cola wprowadza nowy sposób pakowania wielopaków puszek. Papierowe opakowanie oparte na technologii KeelClip to rozwiązanie zastępujące folię termokurczliwą.

Wprowadzanie innowacji w zakresie opakowań to jeden z trzech głównych filarów firmy Coca-Cola w dążeniu do realizacji ambicji Świata bez Odpadów, na którą składają się: design opakowań, ich zbiórka i recykling oraz budowanie partnerstw i koalicji na rzecz działań w tych obszarach. Rozwiązanie KeelClip to papierowe opakowanie zastępujące folię na wielopakach puszek. To rozwiązanie wykorzystuje w pełni karton pochodzący ze zrównoważonych źródeł (certyfikat FSC) i zaprojektowane jest tak, aby ułatwić transport.



- Mimo wielu wyzwań, z którymi jako firma mierzymy się w ostatnim roku, nie rezygnujemy z podjętej ambicji na rzecz Świata bez Odpadów. Od lat to właśnie ona stanowi dla nas priorytet i centrum naszych działań, dlatego nieustanne poszukujemy rozwiązań ograniczających wykorzystanie plastiku. Technologia KeelClip to kolejny krok na naszej drodze – mówi Natalia Stroe, Dyrektor Generalna dla Polski i Krajów Bałtyckich, Coca-Cola Poland Services.