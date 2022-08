Kiełbasiak od JBB alternatywą dla burgerów

Marka JBB Bałdyga, to nie tylko jeden z liderów rynku mięsnego w Polsce, ale też jeden z głównych jego innowatorów. Tym razem, do pionierskich i nieszablonowych nowości, dołączył kiełbasiak w nowym opakowaniu. Doskonały produkt do wykorzystania na wiele sposobów.