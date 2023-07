Kiełbaski białe i Kiełbaski z piersią kurczaka Dobrowolscy

Firma Dobrowolscy ma w swojej ofercie wiele produktów idealnie nadających się na grilla. Dla ułatwienia konsumentom, informacja o tym została umieszczona na opakowaniach. Tak jest m.in. w przypadku Kiełbasek z piersią kurczaka i Kiełbasek białych.

Kiełbaski z piersią kurczaka Dobrowolscy mają delikatny smak i wyczuwalny aromat wędzenia na drewnie bukowym. Są sprzedawane w opakowaniach o wadze ok. 0,5 kg. Zawierają 85% mięsa i powinny być przechowywane w temperaturze od 0 do 10°C.

Kiełbaski białe Dobrowolscy posiadają wyrazisty smak z wyczuwalną nutą majeranku i pieprzu. Są sprzedawane w opakowaniach o wadze ok. 0,5 kg. Kiełbaski stanowią doskonałe źródło białka i powinny być przechowywane w temperaturze od 0 do 10°C. To wędlina parzona, która wyjątkowo smakuje na ciepło – ugotowana, usmażona lub upieczona na grillu.

Oba produkty dostępne są w nowych opakowaniach. Wzrok przyciągają umieszczone centralnie: miodowe logo producenta na tle z bielonych desek i nazwa produktów.

Dobrowolscy to rodzinny zakład mięsny założony w 1990 roku przez Stanisława Dobrowolskiego i jego syna Adama, zlokalizowany w Wadowicach Górnych. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości wędlin i dań gotowych zgodnie z mottem „Łączymy smakiem pokolenia”. Do produkcji wykorzystuje mięso pozyskiwane z tradycyjnego chowu.