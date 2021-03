KitKat rusza z nową kampanią reklamową i wprowadza nowe produkty

Fot. materiały prasowe

Wystartowała nowa kampania reklamowa marki KitKat należącej do Nestlé. Jednocześnie na półkach sklepowych pojawiły się nowe smaki i formaty słodyczy.

W ramach nowej odsłony kampanii marki KitKat w TV emitowane będą trzy spoty pod sloganem „Czas na przerwę. Czas na KitKat”. Koncepcja filmików to utrzymane w historycznej konwencji 15-sekundowe klipy zapowiadane planszą „Przerwa na film z KitKat”. Promocja będzie dodatkowo wspierana w kanałach digital oraz – dla wybranych produktów – również w mediach społecznościowych. Za zakup mediów odpowiada dom mediowy UM Thrive.

Od lutego na półkach sklepowych można znaleźć także nowe propozycje słodkości marki. Do oferty dodany został nowy wariant smakowy KitKat 4Finger Premium „Zebra”, który oblewany jest białą i ciemną czekoladą. Oprócz nowych smaków, marka rozszerza również dostępne formaty. Do portfolio zawitały KitKat Pops w trzech wariantach smakowych: mlecznej czekolady, orzeszków ziemnych, kukurydzy i chia oraz orzechów laskowych i kakao. KitKat Pops to czekoladowe kuleczki w opakowaniach do dzielenia się. Dodatkowo, flagowy KitKat Chunky zyskał opakowanie typu multipack, w którym znaleźć można cztery batoniki w 40-gramowych porcjach.