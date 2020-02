Klapki Kubota ponownie w ofercie Biedronki

Basenowy model Kubotów wchodzi do oferty Biedronki

20 lutego nowy, basenowy model Kubotów dostępny będzie w sklepach sieci Biedronka, w całej Polsce.

Pierwsza oferta tej marki w Biedronce okazała się hitem sprzedaży, gdyż 70% wszystkich produktów znalazło swoich właścicieli w pierwszym dniu obowiązywania oferty.

- To już kolejny raz, kiedy nasi klienci będą mieli okazje kupić klapki Kubota w sklepach naszej sieci. Poprzednia, klasyczna oferta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego liczymy na to, że prawdziwi fani tej marki ponownie wybiorą się na zakupy, aby sprawdzić najnowszy, premierowy model. Kubota to marka, za którą kryje się długa i ciekawa historia – w ubiegłym roku obchodzono 25-lecie firmy. W Biedronce świętujemy ćwierćwiecze w tym roku, dlatego towarzyszą nam podobne emocje i cieszymy się, że możemy udostępnić naszym klientom produkt przywołujący wspomnienia lat 90 - mówi Kinga Papiernik, dyrektor kategorii w sieci Biedronka

Klapki od 20 lutego dostępne będą we wszystkich sklepach Biedronka w cenie 24,99 zł oraz 4 wariantach kolorystycznych: czarnym, granatowym, różowym i błękitnym, w rozmiarach od 37 do 44.