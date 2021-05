Konkurs marki Kneipp zachęca do dzielenia się radością

W tym roku marka Kneipp obchodzi jubileusz 130-lecia, który został zorganizowany pod hasłem „130 lat momentów radości z Kneipp”. Producent naturalnych kosmetyków prowadzi konkurs „Podziel się momentami radości”, którego zadanie polega na zamieszczeniu na kanałach SoMe zdjęć, ilustrujących momenty radości w ich życiu. W ramach akcji wygrać można udział w Kneipp Campie, który odbędzie się w październiku br.

Jasiek Mela, podróżnik i działacz społeczny oraz ambasador akcji „Podziel się momentami radości” uważa, że to czy jesteśmy radości i czy potrafimy dostrzegać krótkie chwile dające nam przyjemność, satysfakcję, spełnienie zależą tylko od nas. - Każdy ma taki świat, jaki widzą jego oczy. W pandemii nauczyliśmy się dostrzegać małe rzeczy. Jeśli ciągle będziemy nasze szczęście uzależniać od dużych osiągnięć i zadowalać nas będą tylko rzeczy wielkie, to na co dzień nie doświadczymy wiele radości, a to z tych właśnie cegiełek zbudowane jest nasze poczucie szczęścia – twierdzi Mela.

Najwięcej radości sprawia nam przebywanie z rodziną, bliskość z drugą osobą (po 64%) oraz towarzystwo przyjaciół i znajomych (57%). Budowanie relacji oraz dbanie o nie sprawia kobietom więcej radości niż mężczyznom, ale natomiast ci potrafią częściej odczuwają radość z zajmowania się własnym hobby (51% do 41% u kobiet).